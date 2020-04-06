Çukur bu akşam neden yok, var mı?

Çukur 93. yeni bölümü ne zaman? Sorusu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Çukur dizisi normalde her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'da Show TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki Çukur bu akşam neden yok? İşte 6 Nisan Show tv yayın akışı...

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çukur'un bu akşam yayınlanması gereken 93. yeni bölümü Show TV'nin yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü salgınından dolayı bazı diziler yeni bölüm çekimlerine ara verdi. Bu yüzden Çukur dizisinin bu akşamki yeni bölümü yayınlanmayacak. Çukur'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

ÇUKUR 92. BÖLÜM İZLE

SHOW TV YAYIN AKIŞI - 6 NİSAN 2020

16.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Yol Arkadaşım 'Türk Filmi'

22.30 Yol Arkadaşım 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.45 Cesur Adamlar 'Yabancı Film'

03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)