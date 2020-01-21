Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 84. bölümü izleyicinin karşısına çıktı. Çukur'un son bölümünde Çağatay’ın yaptığı acımasız planı karşısında Yamaç, ölümle burun buruna geliyor. Nefesleri kesen son bölümün ardından dizinin sevenleri yeni bölüm fragmanını merakla araştırmaya başladı. İşte Çukur dizisine dair detaylar...

ÇUKUR 84. BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 84. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahsun ve Yücel’i de yanına alan Çağatay, Yamaç’ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı’yla görüşüyor. Selim’i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay’a Selim’in vereceği cevap merak konusu oluyor. Bir yandan Yamaç’ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışıyor. Bunun için yardım isteyeceği kişi herkesi şaşırtıyor. Yamaç, hız kesmeden hamlelerine devam ederken yaşanan bir kayıp onu derinden sarsıyor.

Selim, Yamaç’ın sakladığı şeyi öğrenmek için onunla yüzleşiyor, iki kardeş arasında yaşanan duygu yüklü hesaplaşma ekran başındakileri derinden etkiledi. Büyük sırrı bilen Vartolu ise Yamaç’ın karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Çağatay’ın yaptığı acımasız planı karşısında Yamaç, ölümle burun buruna geliyor.