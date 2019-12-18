Çukur’un senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

ÇUKUR 81. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE - FRAGMAN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çukur'un heyecan dolu bölümünün ardından izleyiciler dizinin yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Ancak henüz dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Çukur 81. bölüm yani 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı ya da ilk sahnesi yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.

ÇUKUR 80. SON BÖLÜM İZLE

Çukur’da yaşanan şoke edici bir gelişme sonrasında Yamaç’ı kimse tutamadı. Yamaç’ın yaptığı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur’un karşısına daha güçlü çıktı. Azer’in saldırısı karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklendi.

ÇUKUR 80. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağladı. Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç’ı bir süre Çukur’dan uzaklaştırdı. Vartolu ve Medet’in aksiyon dolu Almanya macerası ise izleyenleri ekran başına kilitledi. Azer ve Yamaç’ın arasında giderek yükselen gerilim ise bir Koçovalının daha hayatını tehlikeye attı.

ÇUKUR ZİRVENİN DEĞİŞMEYEN SAHİBİ!

Çukur, Pazartesi akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.96 izlenme oranı (rating),20.29 izlenme payı (share),Total’de 10.21 izlenme oranı (rating),22.50 izlenme payı (share) ile birinci olurken, AB’de 8.21 izlenme oranı (rating),18.43 izlenme payı (share) elde etti. # ichbinÇukur etiketi Twitter Türkiye'de 14 saat 55 dakika dünyada ise 5 saat 50 dakika TT listesinde kaldı.