Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur bu akşam 2. sezonun 14. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç, Ersoy’dan istihbarat almaya devam ederken Çeto ve Mahsun’u öldürmek için Ersoy’un yaptığı plan ikiliyi beklenmedik bir duruma sürükleyecek. Vartolu’nun Çeto ve Mahsun’a aralarında köstebek olduğunu söylemesi tansiyonu yükseltirken Aliço’nun yakaladığı ipucu Yamaç’ı Vartolu’nun sırrına giderek yaklaştıracak. Selim ile Sultan’ın yüzleşmesi merakla beklenecek. İdris’in atacağı adım ise tüm dengeleri değiştirecek.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 2. Sezon 14. Bölüm Tanıtımları!

ÇUKUR 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEYİN

ÇUKUR 47. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLEYİN