Çukur'un heyecan dolu yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 5 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Arık'ı kaçırtan ve pusuya düşürten isim herkesi şaşırttı. Bu hain tuzağı Ogeday Erdenet planlamıştı. Nedim, Arık'ı öldürmekle tehdit ederek Cengiz ile konuşmak istedi. Cengiz, Yamaç'ı yanına çekmek için ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi. Yamaç'ı Çukur'da mezarlığa getirdi ve Koçovalıların mezarlarına saldırarak Yamaç'ı dehşete düşürdü.

İyice çaresiz hisseden Yamaç tam İdris'in mezarına saldıracakları sırada hayatının belki de en zor kararını verdi; Cengiz'in teklifini kabul ederek onun yanına geçti. Cengiz'in aracını takip eden Vartolu mezarlıkta yaşananları görünce müdahale etmek istedi ancak onu da annesinin mezarıyla tehdit ederek elini kolunu bağladılar. Mezarlıkta yaşanan hareketli anları gören Ecevit ve Ferhat, Cumali ve Selim'e haber verdi. Cumali, Çukurlu gençleri toplayarak mezarlığa giderken Yamaç, Cengiz'in arabasına binerek oradan uzaklaştı. Yamaç, Çukur için Cengiz'e teslim olarak bir kez daha kendini feda etti.

Mezarlıkta yaşanan olayı Cumali'nin kurtardığını düşünen mahalleli onu büyük bir coşkuyla karşılarken, bu durum Cumali'nin Çukur sokaklarındaki hakimiyetini başlattı. Cengiz'in Yamaç'a verdiği ilk görev Arık'ı bulup kurtarması oldu. Vartolu bunu duyunca öfkeden deliye dönse de Yamaç'ın Cengiz'in yanında olma sebebini duyunca kardeşini yine yalnız bırakamadı. Yamaç ve Vartolu, Arık'ın yerini bularak onu kurtarmak için harekete geçti.

Bu sırada Arık, tepesinde bağlı bir araç bulunan arabanın içindeydi. Vartolu ve Yamaç tüm adamları indirdi ancak Arık'ı arabadan çıkaramadılar. Cengiz'e oğlunu kurtaramadığını söylemeye giden Yamaç, karşısında canlı bir şekilde Arık'ı görünce şaşırdı. Karaca, silah doğrulttuğu Azer'den hesap sorarken duyduğu gerçekler karşısında yıkıldı. İdris'in ölümüne sebep olan aşık olduğu adamdı, üstelik bunu tek başına yapmamıştı. Akın'ın da bu işe dahil olduğunu duyan Karaca neye uğradığını şaşırdı. Sultan'ın verdiği silahla, Azer'i vurdu. Hem aşık olduğu adamı hem de ezeli düşmanını öldüren Karaca'nın hali izleyenleri derinden etkiledi. Verdiği bu kararla kendi hayatında kapanmaz bir yara açan Karaca, Koçovalılar ve Kurtuluşlar arasında da yeni bir savaş başlattı. Azer'in kardeşleri, Koçovalıların evine saldırdı.

Bu hamlenin üzerine Cumali, Kurtuluşlar'a saldırarak hepsini öldürdü. Arık, ona tuzak kurduğunu öğrendiği abisi Ogeday'la konuşmaya gitti. Yamaç'ın, Cengiz'in adamı olduğunu duyan Selim ve Cumali dehşete düştü. Nedim, kahvede konuşmalara şahit olunca Cengiz'in Yamaç'ı aldığını gizemli bir adama söyledi. Nedim'in Yamaç için "sizin adamınız" demesi dikkat çekerken, bu gizemli kişinin kim olduğu büyük merak uyandırdı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

İşte "Çukur"un 4. Sezon 5. Bölüm 1.Tanıtımı:

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