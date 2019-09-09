Büyük bir merakla beklenen Çukur 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Emmi’nin sesiyle bu akşam Çukur’un 1. ve 2. sezonundan özel bölümler izleyicilerle buluştu. Hemen ardından ise uzun zamandır merakla beklenen yeni sezondan ilk sahne ekrana geldi. Yayınlanan yeni sezon sahnesinde İdris’in ölüm haberiyle sarsılan Koçovalıların acısı izleyenlerin yüreklerini dağladı.



Zor zapt edilen Cumali’nin “İdris Koçovalı ölmüş, siz niye yaşıyorsunuz? İdris Koçovalı’ya kalmayan dünya size kalır mı? Babam!” sözlerinin yankılandığı duygu yüklü sahne izleyenleri gözyaşlarına boğarken, Sadettin’in Vartolu’ya döndüğü anlar dikkat çekti.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Aksiyonun giderek tırmandığı tanıtımda ortaya saçılan siyah zarflar ve Koçovalı kadınlarının başlarına dayanan silahlar yeni bir fırtınanın habercisi olurken, öfkesi gözlerinden okunan Akın Koçovalı’nın isyanı dikkat çekiyor. Yamaç’ın, “O Çukur’u İstanbul’da sanıyor ya, İstanbul’un Çukur’da olduğunu öğrenecek!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda nefesler tutuluyor. Koçovalıların, Azer ve adamlarına savaş açtığı heyecan dolu dakikalar gerilimi yükseltirken, neler olacağı merakla bekleniyor.