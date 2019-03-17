Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. “O adam bana teker teker her şeyi anlattı. O adam benim ismimi biliyor!” sözleriyle Çeto’nun yakasına yapışan ve onun beklenmedik tepkisiyle öfkesine hakim olamayan Mahsun’un, Çeto’ya yumruk attığı tanıtımda ikilinin arasında ipler kopuyor. Gözyaşlarına hakim olamayan Mahsun’un çaresizliği dikkat çekerken, Yamaç’a yakalanan Selim ve Sena’nın ne tepki vereceği merakla bekleniyor.

ÇUKUR’DA NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 24. bölümünde Çeto ve Mahsun arasında esen fırtına, Karakuzuların da geleceğine yön verecek. Koçovalılar, Baykal’ın izini sürerek onu bulmak için harekete geçecekler. Öldüğünü düşündükleri birini arayan Koçovalılar, bu büyük kovalamaca sırasında zor duruma düşecekler.

Salih ile İdris arasında önemli bir yüzleşme yaşanacak. Ekran başındakiler baba-oğlun arasında geçenler karşısında gözyaşlarına boğulacak. Mahsun’un izini sürmeye devam ederken Selim ve Sena sürpriz bir bilgiye ve kişiye ulaşacak. Bu sırada Çeto, Mahsun ve Koçovalı Kardeşler’e karşı hain planlar yapmaya devam ederken, İdris tüm oğullarıyla bir araya gelerek Çukur’u eski günlerine götürecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

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Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!