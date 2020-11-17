Çukur 4. sezon 11. bölüm dün akşam saat 20.00'de seyirci karşısına çıktı. Yamaç, Cumali ve Erdenetler arasındaki gerilimin iyice tırmandığı Çukur 103. bölüm ardından dizinin takipçileri gözlerini yeni bölüm fragmanına çevirdi. Çukur 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 104. bölüm ilk sahne izle

ÇUKUR 104. BÖLÜM İLK SAHNE İZLE

ÇUKUR 104. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 4. sezon 11. bölümde Sultan, Erdenetler'in evine giderek Yamaç'a kendi elleriyle yaptığı pilavı götürdü. Annesini birden karşısında gören Yamaç şoke olurken, bu hareket onu yeniden kendine getirdi. Cengiz ve Namık'a özür dilemeyeceğini söyleyen Yamaç rest çekerek kim olduğunu açıkça gösterdi. Heyecan dolu bu final anları ise akıllara "Eski Yamaç Koçovalı geri mi döndü?" sorusunu getirdi. Dizinin takipçileri heyecanla yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı ancak Çukur 104. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.