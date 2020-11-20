Ekranların sevilen dizisi Çukur 4. sezon 12. bölüm 23 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek. Çukur 103. bölüm 16 Kaısm Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkmıştı. Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çukur 104. bölüm fragmanı...
ÇUKUR 104. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
— Show TV (@ShowTV) November 19, 2020
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cengiz Erdenet'in tüm aile bireylerini davet ettiği kahvaltıda Yamaç'ı bekleyen tatsız sürprizler vardı. Aldatıldığını düşünen Efsun kahvaltıya katılırken, Yamaç gördüğü manzara karşısında öfkesine hakim olamadı. Diğer tarafta Cengiz'in davet ettiği Ankaralı Namık, Yamaç'ın karşısına yeni bir sorun olarak çıktı. Yamaç ve Çukur'un daha önceden cezalandırdığı Sefa'nın babası olan Namık, oğluna yapılanların hesabını soracağını söyledi. Bu açık tehdit karşısında hemen Çukur'u uyarmak isteyen Yamaç, Selim'e ulaştı ancak mahalleye yaklaşan tehlikeyi engellemek mümkün olmadı.
Sefa'nın yaptığı ani saldırılarla Çukur adeta bir savaş alanına döndü. Yaşanan kaos sırasında Sefa, Fidan'ı zorla götürmek isterken Çukurlular müdahale etmeye çalıştı. Yaşanan çatışmada Meke vurulurken, bu saldırılar herkesi bir araya getirdi. Koçovalılar, açılan bu savaşın hesabını sormak için harekete geçti. Sefa bir kez daha mahalleye saldırmak için geldiğinde karşısına çıkan Cumali Koçovalı'yı ve aniden etrafını saran Çukurluları görünce neye uğradığını şaşırdı. Abluka altına alınan Sefa kaçmaya çalışırken, peşine takılan Çukurlu gençler takibe başladı.
Sefa, babasına koşup olanları anlatınca Namık, Cengiz'in tekrar kapısını çalmaya karar verdi. Cengiz ve Namık, Yamaç'tan Çukur adına bir özür bekliyordu ancak Yamaç giderek köşeye sıkıştığını hissettiği anda annesinden gelen hamleyle adeta yeniden kendini buldu. Sultan, Erdenetler'in evine giderek Yamaç'a kendi elleriyle yaptığı pilavı götürdü. Annesini birden karşısında gören Yamaç şoke olurken, bu hareket onu yeniden kendine getirdi. Cengiz ve Namık'a özür dilemeyeceğini söyleyen Yamaç rest çekerek kim olduğunu açıkça gösterdi. Heyecan dolu bu final anları ise akıllara "Eski Yamaç Koçovalı geri mi döndü?" sorusunu getirdi.
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