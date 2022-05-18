Cudi'de raket sesleri

Terörden temizlenen Cudi ilk kez uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun işbirliği ile düzenlenen Cudi Cup tenis turnuvası başladı.
ŞIRNAK’TA BİR İLK
22 Mayıs'a kadar sürecek turnuvaya Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı 37'si kız 81 sporcu katılıyor. Geçen yıl ulusal tenis turnuvasına ev sahipliği yapan Şırnak’ta ilk kez uluslararası bir turnuva düzenleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu aralarında çok sayıda gazetecinin de bulunduğu kalabalık bir heyetle Şırnak’a gitti. Bakan Kasapoğlu dahil heyette yer alan herkes heyecanlıydı. Bakan Kasapoğlu Şırnak Üniversitesi kampüsünde düzenlenen organizasyon hakkında Vali Ali Hamza Pehlivan’dan bilgi aldı, kortlarda incelemelerde bulundu, sporcularla sohbet etti.
“CUDİ’DE BAYRAM VAR”
Cudi Cup’ın açılış töreninde bir konuşma yapan Kasapoğlu, "Bugün Cudi'de bayram var, Cudi'de baharın güzellikleri var. Gençlik Haftası'nın coşkusu, heyecanı var. Cudi'de bugün sevgi var, kardeşlik var. Bugün Cudi Dağı'nda sporun gücü, gençlerin motivasyonu, heyecanı, halkımızın mutluluğuyla çiçekler açıyor. Birlikte sporun ruhunu yaygınlaştırmaya, stratejik ilkemiz gereği halkımızın her bir ferdini her imkanla buluşturmaya, sevinci, umudu, mutluğu büyütmeye inşallah ara vermeden, yorulmadan, güçlenerek devam edeceğiz. Birlikte sporun ruhunu yaygınlaştırmaya, stratejik ilkemiz gereği halkımızın her bir ferdini her imkanla buluşturmaya, sevinci, umudu, mutluğu büyütmeye inşallah ara vermeden, yorulmadan, güçlenerek devam edeceğiz" dedi.
“KARDEŞLİK İKLİMİNİ DE YEŞERTİYORUZ”
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, terörle mücadelede gelinen noktaya da işaret etti, hükümetin bu konudaki kararlığını Şırnak’tan bir kez daha vurguladı:
“Spor centilmence rekabet etmek, yarışmak demek, rakibe saygı demek, kardeşlik demek. Sadece spor iklimini yeşertmiyoruz, kardeşlik iklimini de yeşertiyoruz. Huzursuzluk çıkarmaya çalışanlara, gençlerin geleceğini karartmaya çalışanlara izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Devlet millet el ele, aydınlık yarınlar için verilen bu mücadelenin şahididir bu dağlar. Şırnak’ta gençlerimizin tereddüdü olmasın. Uludere'den Beytüşşebap'a kadar ne gerekiyorsa yaptığımız gibi havuzlarıyla, salonlarıyla, voleybolundan basketboluna, yüzmeye kadar ısrarla, gayretle, inançla çalışarak inşa edeceğiz. Ve yeni sporcuları yeni şampiyonları Şırnak ve ilçelerinden spor camiasına kazandıracağız.”
“BU DAĞLARDAN İYİ HİKAYELER DUYACAĞIZ”
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın yeni valiler kararnamesiyle görev yeri değişti, Mersin’e gitmeye hazırlanıyor. Pehlivan törende yaptığı konuşmada terörden temizlenen bölgede hayatın da değişmeye başladığını belirtti. İçişleri Bakanı'nın desteğiyle Cudi'de güvenlik konsepti kapsamında 1,5 yıl içerisinde 70 kilometre yol, 25 güvenlik kulesi ve modüler üs bölgesi yaptıklarını belirten dile Pehlivan, "Bu dağlardan iyi hikayeler duyacağız. Bu aslında ilimizin, bölgemizin geleceği için çizilen bir istikamet" dedi.
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da Bakanlığın sporun tabana yayılması talimatından sonra federasyon olarak stratejiler belirlediklerini belirtti.
Durmuş, "Kendi ilinde ve seyircisi önünde oynayabilme şansı elde edebilmiş sporcularımızın daha önce bırakın Avrupa'da tenis oynamayı, tenisin sadece zenginlerin oynayabileceği bir spor olarak algılandığı bir yerde şu anda şükürler olsun ki Şırnak'ta tenis oynuyor" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!