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        Haberler Gündem Çevre Çubuklu Barajıyla 5 bin hektar suyla buluşacak | Son dakika haberleri

        Van'da inşa edilecek Çubuklu Barajı 5 bin hektar araziyi suya kavuşturacak

        Van'ın Çaldıran ilçesinde inşa edilecek Çubuklu Barajı'yla 5 bin hektar tarım alanının suyla buluşturulması hedefleniyor. DSİ 17. Bölge Müdür Yardımcısı Çalış, "Baraj tamamlandığında 11 mahallede 5 bin hektar alan sulu tarıma kavuşacak. Bölgede böylece tarımsal üretim hareketlenecek, tarım ürünlerinde artış yaşanacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 14:24 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:28
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          Van'ın Çaldıran ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Çubuklu Mahallesi'nde yapılması planlanan 30 milyon metreküp su depolama kapasiteli Çubuklu Barajı'nın bölgenin tarımsal üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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          Barajın yapılacağı bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdür Yardımcısı Mazhar Çalıştan bilgi aldı.

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          Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Çaldıran'ın yıllardır hayalini Çubuklu Barajı'nın yapımına kısa sürede başlayacaklarını söyledi.

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          Barajın ekonomiye, tarıma ve hayvancılığa katkı sağlayacağını belirten Türkmenoğlu, "İlimizin en büyük projelerinden birini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Baraj tamamlandığında yaklaşık 50 bin dönüm arazi suya kavuşacak" dedi.

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          Türkmenoğlu, "Alanda 30 milyon metreküp su depolanacak. Kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Ardından barajın dolgusu yapılacak, ana gövde inşaatına başlanacak. Su ve yeşillik medeniyetin göstergesidir. 3 milyar liralık yatırım olan proje ile 11 mahallemiz tarımsal üretim alanına dönüşecek. 200 kilometrelik modern borulu bir sulama sistemi kurulacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım ve Orman Bakanımıza vatandaşlarımız adına teşekkür ederim. Çiftçilerimiz ve ilimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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          DSİ 17. Bölge Müdür Yardımcısı Çalış ise ilçeye yapılacak baraj için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Baraj tamamlandığında 11 mahallede 5 bin hektar alan sulu tarıma kavuşacak. Bölgede böylece tarımsal üretim hareketlenecek, tarım ürünlerinde artış yaşanacak. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ederim. Barajın ülkemize, ilçemize ve yöre halkına hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

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          Muhtar Erdal Karakoç da "Yıllardır projenin hayata geçmesini bekliyorduk. Barajın tamamlanmasıyla bölgemizdeki araziler tarıma kazandırılacak, üretim yapılacak. Gençlerimiz için iş alanları açılacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekilimize çok teşekkür ederim. Devletimizden Allah razı olsun" şekilnde konuştu.

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