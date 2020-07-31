Çubuk Canlı Hayvan Pazarı’nda son gün hareketliliği yaşanıyor - ANKARA

Görevlilerin sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarı yaptığı pazarda, vatandaşlar ucuz kurban almanın telaşı içerisindeyken, üreticiler de ellerinde kalan son kurbanlıkları satmak için uğraşıyor.Ellerinde kalan son kurbanlıkları sabah erkenden pazar getiren besicilerin fiyatları aşağı çekmesi pazarlığı son güne bırakanların yüzünü güldürdü. Vatandaşların bütçelerine uygun kurbanı bulmak için geldiği pazarda yoğunluk oluştu.Hayvan pazarında daha önce 1300-1500 lira istenilen küçükbaşların fiyatları 900-1200 lira arasına kadar gerilerken, 7 bin ile 25 bin lira arasında satışa sunulan büyükbaşların fiyatının ise 5 bin ila 20 bin lira arasına gerilediği görüldü.Bayramın birinci gününde de yoğunluğun sürmesini bekleyen satıcılardan Selçuk Arslan, piyasanın alıcıya göre çok iyi olduğunu belirterek, "Alıcı ile satıcı ortak bir noktada buluşuyor. Son günler olduğu için hareketli bir piyasa var. Satıcılar son günler olduğu için bayağı bir aşağıdan fiyatları veriyor. Allah her iki tarafa da hayırlı uğurlu etsin." dedi.- Pazarın "Paşa"sına alıcı çıkmadıSatıcı Ethem Avan ise yaklaşık 2,5 yıllık beslediği "Paşa" ismini verdiği kurbanlığına alıcı çıkmadığından ifade etti.Fiyatların çok düştüğünü dile getiren Avan, "Paşa'ya 22 bin lira istiyordum. Geri götürmeyelim diye alıcı çıkmayınca 20 bin liraya kadar düştük. Alıcı çıksa daha aşağı da düşeceğiz. Bu hayvanın 550 kilogram eti gelir. Yaklaşık 2,5 yıldır çocuğumuz gibi baktık." diye konuştu.
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