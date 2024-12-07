Crystal Palace- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Crystal Palace deplasmanına konuk oluyor. Lig'de son 4 maçını kaybeden Guardiola'nın öğrencileri Nottingham Forest karşısında 3-0 galip gelerek bu seriye son verdi. Öte yandan Crystal Palace, son lig maçında İpshwich'i 1-0 yendi ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Peki, Crystal Palace- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Crystal Palace- Manchester City maçına sayılı saatler kaldı. Guardiola yönetimindeki Manchester City, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybederken, geçtiğimiz günlerde oynanan Nottigham Forest karşısında 3-0'lık skor elde etti ve galibiyet hasretine son verdi. Peki, heyecanla beklenen Crystal Palace- Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve yayıncı kuruluşu...
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CRYSTAL PALACE- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?
Crystal Palace- Manchester City maçı 7 Aralık Cumartesi günü 18.00'de oynanacak.
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CRYSTAL PALACE- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen karşılaşma beIN Sports 3 üzerinden naklen yayınlanacak.
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MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11
Ederson, Walker, Akanji, Ake, Gvardiol, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Foden, Grealish, Haaland