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        Haberler Bilgi Spor Crystal Palace- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig maçları

        Crystal Palace- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Crystal Palace deplasmanına konuk oluyor. Lig'de son 4 maçını kaybeden Guardiola'nın öğrencileri Nottingham Forest karşısında 3-0 galip gelerek bu seriye son verdi. Öte yandan Crystal Palace, son lig maçında İpshwich'i 1-0 yendi ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Peki, Crystal Palace- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 13:26 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:26
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        • 1

          Crystal Palace- Manchester City maçına sayılı saatler kaldı. Guardiola yönetimindeki Manchester City, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybederken, geçtiğimiz günlerde oynanan Nottigham Forest karşısında 3-0'lık skor elde etti ve galibiyet hasretine son verdi. Peki, heyecanla beklenen Crystal Palace- Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve yayıncı kuruluşu...

        • 2

          CRYSTAL PALACE- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

          Crystal Palace- Manchester City maçı 7 Aralık Cumartesi günü 18.00'de oynanacak.

        • 3

          CRYSTAL PALACE- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Heyecanla beklenen karşılaşma beIN Sports 3 üzerinden naklen yayınlanacak.

        • 4

          MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11

          Ederson, Walker, Akanji, Ake, Gvardiol, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Foden, Grealish, Haaland

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