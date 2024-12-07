Crystal Palace- Manchester City maçına sayılı saatler kaldı. Guardiola yönetimindeki Manchester City, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybederken, geçtiğimiz günlerde oynanan Nottigham Forest karşısında 3-0'lık skor elde etti ve galibiyet hasretine son verdi. Peki, heyecanla beklenen Crystal Palace- Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve yayıncı kuruluşu...