Crystal Palace - Liverpool: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Premier Lig'in 6 haftasında Crystal Palace'a 90+7'de yediği golle 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü konuk edeceği Liverpool, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu.
Maça hızlı başlayan ev sahibi Crystal Palace, 9. dakikada Ismaila Sarr ile 1-0 öne geçerken, Kırmızılar 87. dakikada Federico Chiesa ile eşitliği yakaladı.
Maçın 90+7. dakikasında Edward Nketiah'ın golüyle Crystal Palace, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
MANCHESTER CITY'DEN 5 GOLLÜ GALİBİYET!
"Devler Ligi"nde Galatasaray'ın Premier Lig'den diğer rakibi Manchester City ise konuk ettiği Burnley'i 5-1 mağlup etti.
Premier Lig'de ilk 5 haftadaki galibiyet serisinin ardından ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Liverpool, 15 puanla liderliğini sürdürürken, Crystal Palace 12 puana yükseldi. Manchester City'nin ise 10 puanı bulunuyor.