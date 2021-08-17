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Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası'nın "İstanbul'da Senfonik Yaz" konser dizisi "Dansa Davet" konseri ile devam ediyor

HABERTURK.COM

Salgın nedeniyle canlı müzikten uzak kalan İstanbullulara gerçek müziğin canlı müzik olduğunu hatırlatmayı amaçlayan CRR Senfoni Orkestrası'nın "İstanbul'da Senfonik Yaz" başlıklı konser dizisinin üçüncü konseri olan "Dansa Davet", 20 Ağustos Cuma saat 20.30'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak. Konser, 21 Ağustos Cumartesi saat 21'de Topkapı Şehir Parkı'nda ücretsiz olarak tekrarlanacak.

Şef Cem Mansur ve Atıf Taner Çolak'ın yöneteceği CRR Senfoni Orkestrası, konserde genç keman sanatçısı İdil Yunkuş'a eşlik edecek. 19 yaşındaki sanatçı İdil Yunkuş'un, Saint- Saens'in 'Havanaise' eserini seslendireceği konser programında ayrıca Saint- Saens'in 'Samson ve Dalila' eserinden 'Bachanale', A. Borodin'in Poloveç Dansları ile U.C. Erkin'in Köçekçe'si de yer alıyor.

Sosyal mesafe kuralları ve pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen "İstanbul'da Senfonik Yaz" konserler dizisin son konseri olan 'Masallar' ise 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, ertesi gün de yine ücretsiz olarak Kalamış Sahil'de gerçekleştirilecek.