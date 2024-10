CRR'de Ali Perret ve Ricky Ford'dan caz düellosu

REKLAM advertisement1

Caz dünyasının iki önemli ismi Ali Perret ve Ricky Ford, 1 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek "Big Band Battle: The Clash of the Titans" başlıklı müzikal düelloda caz orkestraları sahnede kıyasıya bir müzikal atışma gerçekleştirecek.

Ali Perret

Ali Perret ve Ricky Ford yönetimindeki iki ayrı caz orkestrası, bu konser için özel olarak besteledikleri eserleri ilk kez İstanbullu dinleyicilere sunacak. Bu unutulmaz gece, caz müziğinin yenilikçi ve dinamik ruhunu yansıtarak izleyicilere büyüleyici bir deneyim sunacak.

Ali Perret, Türkiye'nin önde gelen kompozitörlerinden, piyanist ve eğitmenlerinden biri olarak caz dünyasında saygın bir yere sahip. İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü'nün kurucusu olan Perret, müzik eğitimine önemli katkılar sağladı. Perret'nin orkestrası Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenlerinden oluşuyor. Ricky Ford Ricky Ford, Duke Ellington ve Charles Mingus gibi caz efsaneleriyle sahne almış bir saksafon sanatçısıdır. Dünya çapında 20'nin üzerinde albüm yayımlamış olan Ford, kariyeri boyunca uluslararası arenada büyük başarılara imza attı. Ford'un orkestrası, New York, Londra ve Paris'ten gelen yetenekli müzisyenlerden oluşuyor.

Âşıklık Geleneği Gibi Köklü Bir Gelenek: Caz Atışması Caz orkestralarının müzikal atışmaları, cazın köklü geleneklerinden biridir. CRR’deki konser, Anadolu’nun aşık atışması geleneğini modern bir caz formatında sahneye taşıyacak. Ali Perret ve Ricky Ford’un orkestraları, sahnede hem bireysel performanslarını sergileyecek hem de karşılıklı doğaçlamalarla müzikal bir düello sunacak. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek bu Big Band Battle konser biletleri CRR gişesi ve Biletix’te satışa sunuldu.