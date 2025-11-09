Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun hayattaki hedeflerinden biri, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek.

İngiliz televizyoncu Piers Morgan, program konuğu olan 40 yaşındaki futbol yıldızına, yakın zamanda Trump'a gönderdiği ve üzerinde "Başkan Donald J. Trump, barış için oynuyor" içerikli el yazısı not bulunan imzalı formasını sordu.

Ronaldo, Trump'ın küresel değişimi etkileme gücüne sahip biri olduğuna inandığını ve onunla dünya barışını sağlama konusunda görüşmeyi umduğunu açıkladı.

"Dünya barış içinde olsun. Hedefimiz bu" diyen Ronaldo, "O, dünyayı değiştirebilecek veya değiştirmeye yardımcı olabilecek insanlardan biri. Benim asıl hedefim de bu: Trump'la tanışıp dünya barışı hakkında konuşmak. Eğer bunu başarabilirseniz, onunla oturup sohbet etmek isterim" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen Ronaldo, Trump'ın liderliğine ve bir şeyleri gerçekleştirme azmine hayran olduğunu belirterek, "Burada, Amerika Birleşik Devletleri'nde, nerede olursa olsun, onunla tanışmak isterim. Suudi Arabistan'a gittiğini biliyorum. Bir gün onunla oturup sohbet etmeyi umuyorum, çünkü o gerçekten sevdiğim insanlardan biri. Bence bir şeyleri başarabilir ve böyle insanlara saygı duyuyorum" dedi.

Ayrıca Trump ile kişisel bir ortak noktalarının olduğuna inandığını ima eden futbol yıldızı, şimdilik bunun ne olduğunu söylemeyeceğini belirtti. Ronaldo, "Umarım dünya yakında barışa giden bir yol bulur. Ben de bunu arıyorum. Bir gün, onunla oturup konuşma şansım olursa, ortak noktalarımızı ona anlatacağım. Ama o ana kadar bunu kendime saklayacağım" diye konuştu.