        Haberler Dünyadan Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez devasa nişan yüzüğüyle Venedik Film Festivali'ne giriş yaptı - magazin haberleri

        Georgina Rodriguez devasa nişan yüzüğüyle Venedik Film Festivali'ne giriş yaptı

        Futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yaklaşık bir ay önce evlenme teklif ettiği Georgina Rodriguez, festival için giriş yaptığı Venedik'te 5 milyon dolarlık nişan yüzüğünü gururla sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 10:01 Güncelleme: 31.08.2025 - 10:01
        Başrolde 5 milyon dolarlık yüzük
        Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez, 2025 Venedik Film Festivali için İtalya'ya ayak bastı. 31 yaşındaki realite şov yıldızı, İtalya'nın Venedik kentinde havalimanından ayrılıp bir deniz taksisine binerken gülümseyerek poz verdi.

        Siyah - beyaz puantiyeli ipek bir takım giyen Georgina Rodriguez, devasa nişan yüzüğünü gururla sergiledi.

        Georgina Rodriguez ve 40 yaşındaki futbol yıldızı Ronaldo, sekiz yıllık birlikteliklerinin ardından bu ayın başlarında nişanlandıklarını duyurdu.

        Parmağındaki yüzüğün fotoğrafını paylaşan İspanyol realite şov yıldızı Georgina Rodriguez; "Evet, kabul ediyorum!" mesajıyla evlenme teklifi aldığını duyurdu.

        Yüzüğün fiyatı, mücevher uzmanlarına göre 2 ila 5 milyon dolar arasındaydı. 30 karatın üzerinde bir ağırlığa sahip olduğunu tahmin edip bunun da yüzüğün değerini 5 milyon dolara kadar çıkardığını söyleyen uzmanlar çoğunluktaydı.

        Georgina Rodriguez ile Cristiano Ronaldo'nun 7 yaşında Alana ve 3 yaşında Bella adında iki kızı var. Çiftin erkek çocuklarından biri, 2022'de doğum sırasında hayatını kaybetmişti. Ronaldo'nun farklı taşıyıcı annelerden 8 yaşında Eva ve Mateo adında ikizleri ile 14 yaşında Cristiano Jr. adında bir oğlu daha var.

