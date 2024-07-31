Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez evlendi mi?
Cristiano Ronaldo'nun yedi yıldır birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez'den "Eşim" diye söz ettiği video, "Evlendiler" söylentilerine neden oldu
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Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez evlendi mi?
39 yaşındaki Portekizli futbolcu ve 30 yaşındaki İspanyol sevgilisi 2017'den beri birlikte. Ronaldo, bir fitness markası için hazırladığı yeni videoda Rodriguez'den "Eşim" diye bahsetti.
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Videoda, spor salonunu gezerken görülen Ronaldo, "Kulüpte antrenman yapmadığım zamanlarda eşimle evde çalışmayı seviyorum. Ben onu zorlayabilirim, o da beni zorlayabilir" dedi.
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People dergisi, Ronaldo'nun temsilcisine ünlü futbolcunun evlenip evlenmediğini sorduğunda temsilci, "Şu anda Cristiano'nun Georgina ile evli olup olmadığına dair hiçbir bilgim yok" diye yanıt verdi.
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Ronaldo ve Rodriguez'in Alana (6) ve Bella (2) adında iki kızı var. Ronaldo, Rodriguez'den önce zaten Eva ve Mateo (7) adlı ikizler ile Cristiano Jr'ın (13) babasıydı.
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Bu çocukların anneleri bilinmiyor. Ronaldo'nun taşıyıcı anneden çocuk sahibi olduğu tahmin ediliyor.
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Öte yandan ikiz bebek beklerken Ronaldo ve Rodriguez'in 2022'de doğum sırasında erkek bebekleri ölmüştü. İkizlerden bir tek Bella hayata tutunmuştu.
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