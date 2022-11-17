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Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt! Ronaldo krizinde son durum ne? - Futbol Haberleri

Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt!

Dünya Kupası için geri sayım sürerken Cristiano Ronaldo gündemden düşmüyor! Manchester United, Portekizli yıldızın posterini stattan indirirken tecrübeli futbolcu da yanıt verdi; ortalık yeniden kızıştı! Diğer yandan Galatasaray iddiaları da gündeme oturdu

Giriş: 17.11.2022 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünya Kupası'na sayılı günler kala Cristiano Ronaldo gündemi meşgul ediyor! Manchester United'la olan ilişkisi dibe doğru giden Portekizli için flaş iddialar ortaya atılıyor.

  • Bu yaz aylarında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma transfer olmak isteyen ancak umduğunu bulamayan Cristiano Ronaldo için Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürüldü! 

  • BİR GÜNDE 400 BİNİ AŞAN TWEET

    Galatasaray taraftarı, Manchester United'la iplerini koparan Cristiano Ronaldo taraftarı için harekete geçti.

  • Sosyal medyada organize olan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Galatasaray'a gel" anlamındaki "Come to Galatasaray" kampanyasını başlattı. 

  • Bu transfer için maddi destek görüşlerini de paylaşan taraftarların Ronaldo için attığı tweet sayısı 400 bini aştı. 

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