Cristiano Ronaldo'dan Dünya Kupası mesajı!
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, EURO 2024'ten elenmelerinin ardından 2026 Dünya Kupası hakkında açıklama yaptı.
39 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, EURO 2024'te elenmelerinin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini söyledi.
Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada, "2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Ronaldo, Portekiz formasıyla EURO 2024'te boy göstermişti. Fransa'ya çeyrek finalde elenen Portekiz'de Ronaldo, kariyeri boyunca ilk kez bir turnuvayı gol atamadan tamamlamıştı.