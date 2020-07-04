Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Büyük kalabalıkların bir araya geldiği yerler Kovid salgınında en riskli mekanlar malum. Bu nedenle de gece kulüpleri aylardır kapalı. Ancak bu yasağı delmenin bir yolu bulunmuş. Eğlence mekanları kapalı ne var ki teknelerde partiler düzenlemek şu günlerde pek bir moda.



TURLARA ONLARCA KİŞİ KATILIYOR

Kiralık tekneler tutuluyor, orkestralar geliyor, büyük kalabalıklar toplanıp Boğaz’a açılıyor. Hatta açık açık ilanlar bile veriliyor, telefonlara SMS’ler gönderiliyor. Örneğin bir davetiye mesajında yat turlarının saatinin değiştiği, denetimler yüzünden saatin 20.00’ye çekildiği yazıyor. Bu yat turlarında onlarca kişi toplanıyor. Sosyal mesafe hak getire tabii… Bir anlamda Boğaz’da korona partisi düzenleniyor.

İstanbul Valiliği, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu konuda atacağı adımları merakla bekliyorum…