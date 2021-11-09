Covid pozitif değillerdi! 11 bin kişi bu yüzden öldü

Covid pozitif değillerdi! 11 bin kişi bu yüzden öldü - Haberler

HABERTURK.COM

İngiltere'de 11 binden fazla hasta başka nedenlerle gittiği hastanede koronavirüse yakalandı ve hayatlarını kaybetti.

Veriler, Covid testi pozitif çıktıktan sonra hastanede ölen 11 bin 688 hastanın muhtemelen orada virüse yakalandığını ortaya koydu. Bu, hastanedeki sekiz Covid ölümünün birinden sorumlu. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hastaların dörtte birinden fazlasının hastanedeyken virüse yakalandığı kaydedildi.

"HASTANE ENFEKSİYONLARI, PANDEMİNİN EN ÖLÜMCÜL SESSİZ KATİLİ OLDU"

The Daily Telegraph'a konuşan Sağlık seçim komitesi başkanı Jeremy Hunt, "Bu rakamlar gerçekten şok edici. Hastane enfeksiyonları, pandeminin en ölümcül sessiz katili oldu. Bu, sağlık personeli için zorunlu aşılama durumunu kesinlikle güçlendiriyor" dedi.

"COVID ÖLÜMLERİNİN ÜÇTE BİRİNİ OLUŞTURDU"

Birmingham Üniversite Hastanesinden alınan rakamlara göre, pandemi sırasında hastanede virüs kaptığı düşünülen 484 hasta hayatını kaybetti.

Chester Hastanesinde ise Covid'e yakalandıktan sonra 213 hastanın öldüğü ve bunun tüm Covid ölümlerinin üçte birini oluşturduğu belirtildi.

"DERS ALMALIYIZ"

Sağlık seçim komitesi üyesi Barbara Keeley, "Bu gibi skandalların bir daha yaşanmaması için ders almalıyız" dedi.

Bir NHS sözcüsü ise şunları söyledi: "Covid-19 hastane enfeksiyon oranları, pandemi başladığından bu yana tüm vakaların yüzde birden azını oluşturuyor ve aşıların kullanıma sunulmasından bu yana vakalar önemli ölçüde azaldı."