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Covid: Londra Emniyet Müdürlüğü, kısıtlamalar sürerken Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma başlattı

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, 2020 yılından bu yana Başbakanlık'ta ve bakanlıklarda kısıtlamalarının ihlal edilip edilmediğini incelediklerini söyledi. Başbakan Boris Johnson'ın polise ifade verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.

25.01.2022 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL
- PA Media

Londra Emniyet Müdürlüğü, İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma başlattı.

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, 2020 yılından bu yana Başbakanlık'ta ve bakanlıklarda kısıtlamalarının ihlal edilip edilmediğini incelediklerini söyledi.

Cressida Dick, polis soruşturmasının Sue Gray başkanlığındaki soruşturma ekibinin verdiği bilgiler üzerine açıldığını belirtti.

Gray'in yürüttüğü soruşturma da devam edecek.

Polisin soruşturma başlatmasının, Gray'in bulgularının yayımlanmasını geciktirip geciktirmeyeceği henüz belli değil.

Johnson polise ifade verecek mi?

Başbakan Boris Johnson'ın polise ifade verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.

İngiltere'de son olarak Başbakanlık, ilk koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı Haziran 2020'de Başbakanlık çalışanlarının Boris Johnson'ın doğum gününü kutlamak için Başbakanlık konutunda bir partide bir araya geldiğini kabul etmişti.

ITV News'e göre 30'a yakın kişinin katıldığı etkinlikte "İyi Ki Doğdun" şarkısı söylendi ve pasta servisi yapıldı.

- PA MEDIA

Başbakanlık, çalışanların Başbakan Johnson'a mutlu bir yaş dilemek için 10 dakikadan kısa süreliğine bir araya geldiğini açıkladı.

Etkinlik sırasındaki kapanma kuralları, İngiltere'de kapalı ortamlarda çoğu durumda ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklıyordu.

İngiltere'de, iktidardaki Muhazafakar Parti'den şu ana kadar altı milletvekili Johnson'ın istifasını istemişlerdi.

Johnson hakkında Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapılabilmesi için partinin 360 milletvekilinden 54'ünün bu yöndeki taleplerini parti yönetimine bildirmesi gerekiyor.

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