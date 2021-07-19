Fransa'da hükümetin Covid 19 salgını ile ilgili yeni önlemler açıklaması sonrası iki aşı merkezi protestolar sırasında saldırıya uğradı.
Ülkenin güneyinde bir merkezin, hortumla su sıkılarak işlevsiz kalması sağlandı.
Ertesi gün, yine ülkenin güney batısında bir aşı merkezi kundaklandı.
Fransa'da bu hafta sonu, Covid önlemlerinin sıkılaştırılması nedeniyle geniş çaplı protestolar yapıldı.
Ağustos ayında devreye girecek son önlemler, ülkede aşı isteksizliğinin önüne geçmeyi amaçlıyor.
Emmanuel Macron hükümeti, sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi ve maaş kesintisi tehdidinde bulundu.
Yine sinema ve bar gibi kamuya açık mekanlar için de en az bir aşı olmak ya da negatif test göstermek zorunlu hale gelecek.
Cumartesi günü, son önlemleri protesto için sokağa 100 bin kişinin çıktığı değerlendiriliyor.
Özgürlüklerin kısıtlandığını savunan eylemcilere bazı siyasiler de destek verdi.
Paris'teki eylemde konuşan Martine Wonner isimli siyasetçi, hükümet politikalarını destekleyen siyasilerin bürolarının "kuşatma altına alınmasını" söyledi.
Wonner bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunsa da meclisteki muhalif gruptan ayrılmak zorunda kaldı.
Yüzbinlerce kişi aşı randevusu aldı
Fransa'da aşılamayı teşvik için getirilen yeni kuralları destekleyen siyasetçiler şiddet ve saldırı olayları ile karşı karşıya kaldı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşılama sayılarını artırmak için getirdiği bir dizi önlem ise sonuç veriyor gibi görünüyor.
Geçen haftaki açıklama sonrası yüzbinlerce kişi aşı randevusu aldı.
Fransa'da 111 binden fazla insan hayatını kaybetti.
Ülkede ilk aşısın olanların oranı, nüfusun yüzde 50'sinin biraz üzerinde bulunuyor. İki aşılı olanların oranı ise yüzde 40'ın altında.
Kamuoyu araştırmaları, Fransa'da geniş çaplı bir aşı isteksizliği olduğunu gösteriyor.
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