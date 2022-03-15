Çin'de vaka sayısı rekor düzeyde arttı!

Jilin eyaleti Çin'de son zamanlarda en çok vaka artışı görülen yerlerden biri

Çin'de koronavirüs vakalarının rekor düzeyde artması üzerine, pandeminin başlangıcından bu yana en kapsamlı sokağa çıkma kısıtlamalarından biri uygulanıyor. Ülkede çok uluslu şirketler de bazı operasyonlarını durdurdu.

Çin'de koronavirüs vakalarının sayısı 5000'i aştı. Vakaların çoğu ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde ortaya çıktı.

Bunun üzerine, 24 milyon kişinin yaşadığı Jilin eyaletinin tamamı karantina kapsamına alındı.

Pandeminin başlangıcında Vuhan ve Hebei'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından bu yana, Çin'de ilk kez bir eyalet tamamen karantinaya alınıyor.

Jilin sakinlerinin başka yerlere gitmeleri yasaklandı. Eyaletten çıkmak isteyen herkesin de polisten izin alması gerekiyor.

Başkent Pekin yakınlarındaki Langfang kenti ile, güneydeki Guangdong eyaletindeki Dongguan kentlerinde de hemen geçerli olmak üzere karantina başlatıldı.

Teknoloji merkezi Şenzen de dahil olmak üzere pek çok yerde de milyonlarca kişi tekrar sokağa çıkma kısıtlamalarıyla karşı karşıya.

Güneydeki Şenzen kentinde yaşayan 12,5 milyon kişi de beş gün için karantinaya alınmıştı. Kentte otobüs ve metrolar çalışmıyor.

Uluslararası şirketlerin çalışmaları aksıyor

Çinli yetkililer bazı şirketlerden, çok gerekli dallarda çalışmıyorlarsa personellerini evden çalıştırmalarını istedi.

Toyota, Volkswagen ve Apple tedarikçisi Foxconn gibi bazı şirketler, karantina dolayısıyla bazı operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı.

Apple için iPhone telefonlarını üreten Foxconn, Shenzhen kentindeki operasyonlarını "yerel yetkililer yeniden izin vereceği güne kadar" durdurduğunu açıkladı.

Çin'in birkaç ayrı yerinde üretim merkezi bulunan Foxconn, BBC'ye yaptığı açıklamada karantinanın etkilerini en az indirmeye çalıştığını bildirdi.

Foxconn'un Zhengzhou'daki üretim merkezi, dünyanın en büyük iPhone fabrikası. Zhengzhou karantina kapsamında olmadığı için fabrika çalışmaya devam ediyor.

Jilin eyaletindeki Changchun kentindeki fabrikasını kapatan Japon otomotiv şirketi Toyota ise, fabrikanın ne zaman açılacağı konusunda bilgi vermedi.

Alman otomotiv şirketi Volkswagen de Changchun'daki operasyonlarını durdurdu.

Gözlemciler, şirketlerin her şeye rağmen aksaklıkları idare edebileceğini düşünüyor. Singapur'daki DBS Bankası'ndan yatırım danışmanı Yeang Cheng Ling, BBC'ye "daha önce de böyle kapanmalar oldu, ancak Covid vakalarının sayısı kontrol altına alındıktan sonra, her yer tekrar açıldı" dedi.

Çok uluslu yatırım bankası UBS'ten Grace Chen de Shenzhen'in tedarikçiler açısından çok büyük bir üretim merkezi olmadığını, asıl Şanghay ve civarı karantina kapsamına alınırsa endişelenmek gerekeceğini söyledi.

BBC Şanghay muhabiri Robin Brant, Çin'in adeta pandeminin ilk günlerine dönmüş gibi kapsamlı önlemler uyguladığını belirtiyor.

'Sıfır Covid' politikası

Amaç, Sıfır Covid" politikasını sürdürmek.

Ancak Omicron varyantının ortaya çıkması Çin'in pandemiyi kontrol altına alma çabalarını önemli ölçüde etkiledi.

Bu yılın başından bu yana Çin'de 2021'in tamamından daha çok vaka yayıldı.

Çin'in tanınmış salgın hastalık uzmanı Zhang Venhong, sosyal medyada çok paylaşılan bir yazısında, "Covid'le mücadelenin son iki yılı içindeki en zor dönemin" yaşandığını ve daha hala vaka artışının ilk aşamalarında olduklarını kaydetti.

Çin'deki son durum, dünya genelinde Covid önlemlerinin kalkmaya başladığı bir döneme rastladı.

Son olarak İngiltere'de de vakaların artmakta olduğu bildirilmiş, Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı son rakamlar, İngiltere'de her 25 kişiden birinin enfekte olduğunu göstermişti.