Haberi okumaya başlamadan önce bitkilerin hastalıklara karşı tek başlarına mucize yaratmadıklarını bilmeniz ve en zararsız görünenlerinin bile yanlış kullanım veya kişiye bağlı hastalıkların yan etkileri konusunda zarar verebileceğini unutmamanız gerekiyor. Buna karşın gerek bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekse bir uzman kontrolünde doğru uygulandıklarında sağlık verici yönleri onları yaşamımızın vazgeçilmezlerinden yapıyor.
HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİMİZİ ARTIRALIM
Dünyanın Covid-19 kabusunu yaşadığı bugünlerde, artan vaka sayısı hastalığa karşı direncimizin artırılmasını şart kılıyor. Bunun için evde hazırlayabileceğimiz tarifler var. Patoloji ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Elif Güveloğlu, bunlardan birinin de koruyuculuğu yüksek bir çay olduğunu söyleyerek nasıl hazırlanacağına dair bilgiler veriyor.
COVID-19’A KARŞI KORUYUCU ÇAY
Malzemeler:
*Bir kibrit kutusu kadar taze zencefil (veya bir tatlı kaşığı toz zencefil)
* Bir çorba kaşığı kurutulmuş kuşburnu (dilimlenmiş)
* Bir tutam çiçek ıhlamur veya ebegümeci
* Bir tutam meyan kökü (ince lifli hali)
Hazırlanışı:
Bir çaydanlık dolusu (500 ml kadar) kaynar suya bir kibrit kutusu kadar taze zencefili rendeleyip ardından diğer malzemeleri ekleyin. Alttaki çaydanlığın buharı ile kısık ateşte en az bir saat demleyin. Bu uzun demleme süresinin nedeni bu formüldeki malzemelerin hepsinin aktif maddelerinin suya tam etkili halde ancak 45 dakikadan sonra geçmesidir.
ZENCEFİL VE MEYAN KÖKÜNÜN GÜCÜ
Dr. Elif Güveloğlu, “Zencefil ve meyan kökündeki birçok flavonoid aktif etken maddenin virüs öldürücü etkileri yanında virüsün solunum yolları mukozasına tutunmasını engelleme özellikleri de var” diyor ve devam ediyor; Kuşburnu, en zengin C vitamini kaynağı olan portakaldan yaklaşık 60 kat fazla C vitamini içerir. Üstelik sanıldığı gibi demlendiğinde içeriğindeki C vitamini uçmaz. Kuşburnunun yorgunluğa katkısı sadece yüksek C vitamini içeriği ile sınırlı değildir ve bu meyve aynı zamanda yüksek miktarda flavonoid içerir. Biyoflavonoidler, vücudu güçlü tutan maddeler olduğu için solunumdan sindirim ve bağışıklık sistemine kadar birçok sistemin etkinliğini artırırlar. Kuşburnu, ‘anti-enflamatuar’ yani yangı giderme konusunda da etkili maddeler içerir. Ihlamur ve ebegümecinde bulunup ‘müsilajlar’ diye adlandırılan kayganlaştırıcı maddeler ise solunum yollarının tahriş olmasını engelleyip, tahrişlerin onarılmasına yardımcı olur. Bunlar 45 dakikadan fazla demlenince suya tam etkinlikte geçtikleri için formülün hazırlanmasının en az bir saat sürmesi gerekir ” diyor.
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