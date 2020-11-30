Korona ile mücadele tüm Türkiye ve dünyada hız kesmeden devam ediyor. Mücadele kapsamında bir çok yöntem uygulamaya geçilirken bu yöntemler arasında en dikkat çekeni ise Covid-19 bilekliği oldu. Peki, Covid-19 bilekliği nedir ve hangi illerde uygulanacak? İşte, merak edilen detaylar...

COVID-19 BİLEKLİĞİ NEDİR?

Koronavirüs ile mücadelede yeni bir uygulamaya daha geçildi. Sağlık Bakanlığı’nın yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında evde tedavi gören hastaların izolasyon sürecinde takibini kolaylaştırmak amacıyla 'elektronik bileklik' uygulamasına pilot il Kırıkkale'de başlandı.

AA'nın haberine göre valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandığı belirtilerek, evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılarak halk sağlığını ciddi anlamda riske attıklarının tespit edildiği aktarıldı.

COVID-19 BİLEKLİĞİ HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Covid-19'a karşı 'elektronik bileklik' uygulamasına pilot il Kırıkkale'de başlandı. Henüz sadece Kırklareli'nde devam eden uygulamanın ilerleyen günlerde diğer illerde de başlaması bekleniyor.