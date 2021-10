Covid-19'un kaynağına ilişkin çarpıcı iddia!

HABERTURK.COM

Pandeminin başından bu yana virüsün kaynağına ilişkin tartışmalar devam ederken, yeni bir iddia daha ortaya çıktı. Buna göre, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH), virüs geliştirme araştırmalarına verdiği desteği gecikmeli olarak kabul ettiği belirtildi.

Enstitünün Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde riskli koronavirüs araştırmalarını finanse edip etmediği tartışmaları başladığında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, bunun düpedüz dezenformasyon olduğunu kaydetmişti. Bu konuda çalışmalar yürüten Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Rand Paul ise Çarşamba günü Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin, Meclis Enerji ve Ticaret Komitesi üyelerine iki gerçeği kabul eden bir mektup gönderdiğini söyledi.

Bunlardan ilki, çok uzak laboratuvarlarla ortak olan New York merkezli EcoHealth Alliance'ın, NIH mektubunun tanımladığı gibi, bir yarasa koronavirüsünü insanlara potansiyel olarak daha bulaşıcı hale getirmek için gerçekten geliştirmesiydi.

İkincisi ise, EcoHealth Alliance'ın, araştırmasının bir patojenin viral büyümesini 10 kat artırıp artırmadığını bildirmek zorunda olduğunu şart koşan hibe koşullarının şartlarını ihlal etmesiydi. Buna göre NIH, bu açıklamaları, EcoHealth Alliance'ın, olması gerekenden yaklaşık iki yıl sonra, Ağustos ayında ajansa gönderdiği bir araştırma ilerleme raporuna dayandırdı.

NIH'den gelen bir analizde ise, EcoHealth Alliance'ın araştırdığı virüsün, ikisi arasındaki büyük genetik farklılıklar göz önüne alındığında SARS-CoV-2 pandemisine yol açamayacağını öngördü.

Öte yandan The Search for the Origin of COVID-19 adlı kitabın yazarlarından Alina Chan, NIH'nin çok zorlu bir konumda olduğunu kaydederek, "Yeni patojenleri incelemeye ve onlara karşı korunmaya yardımcı olmak için uluslararası araştırmaları finanse ettiler. Ancak hangi virüslerin toplandığını, hangi deneylerin yapıldığını ve hangi kazaların meydana gelebileceğini bilmelerinin hiçbir yolu yoktu." dedi.

