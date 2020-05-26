Covid-19'u yenen doktor çift çocuklarına kavuştu

Çocuk doktorları İsmail Hakkı Akbeyaz ve Berkin Akbeyaz çifti, görev yaptıkları Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, pandemi hastanesi olunca 2 yaşındaki oğulları Ömer Berkten ve anneannesini korumak amacıyla 11 Mart'ta geçici süreliğine ayrı eve taşındı.

Bu süreçte Covid-19'a yakalanan doktor çift, tedavilerinin ardından hastalığı yenerek taburcu edildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen, Akbeyaz çiftinin yaklaşık 70 gün sonra çocuklarıyla kavuşma anı, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.