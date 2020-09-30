Covid-19 pandemisi ne zaman sona erecek?

Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi korkutmaya devam ediyor. Salgının kontrol altına alınmasının her gün bir önceki günden daha az vaka olmasıyla sağlanabileceği belirtiliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı - Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Salgının kontrol altına alınması hastalığın sonlanması anlamına gelmez. Daha açık ifade etmek gerekirse toplumsal bağışıklık yüzde 60'ın üzerine çıktığında bu durumda hastalık sona ermez, sadece salgın olmaktan çıkar ve mevsimsel hastalıklar halinde devam eder" diyor.

MUTASYON, AŞI VE İLAÇ

Peki hastalık hangi koşullarda sonlanabilir? Prof. Dr. Kemalettin Aydın bu soruya; "Hastalığın sonlanması için ya virüsün mutasyon yapması ya aşıyla yüzde 100 bağışıklık sağlanması ya da hastalıktan kurtulmayı sağlayacak bir ilaç bulunması gerekir" diyor.

EN ÖNEMLİSİ MİKROBU ALMAMAK

Enfeksiyon hastalıklarındaki en iyi aşı ve en iyi tedavinin mikrobu almamak olduğunu söyleyen Aydın'a göre bu süreçte asla ihmal edilmemesi gereken 3 altın anahtar; maske, mesafe ve temizlik olarak sıralanıyor.