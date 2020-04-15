15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dün akşam Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiğini söyleyerek, bu başarının filyasyon sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.
TEMAS GRUBUNU TEK TEK İNCELİYORLAR
Koca'nın kullandığı 'Filyasyon'un ne anlama geldiği merak edildi. Kelimenin tam anlamı şöyle: Herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isim. Başka bir deyişle kaynak arama çalışması. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebiliyor...
Peki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla dört bir yandan mücadele eden Türkiye'de Filyasyon ekibi nasıl çalışıyor? Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberi:
VERİLER HSYS SİSTEMİNDE TOPLANIYOR
Filyasyon ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alıyor. Önce pozitif çıkan vaka pandemi hastanesine naklediliyor. Ardından da ikinci kritik aşamaya geçiliyor. Vakanın yakın çevresi, ev halkı, iş arkadaşlarının bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) düşüyor. Olası tüm temaslar en ince noktasına kadar taranıyor.
UYMAYANLAR EMNİYETE BİLDİRİLİYOR
Saha ekipleri pozitif çıkan vakanın yakın çevresini ziyaret ederek bilgilendirme yapıyor. İzolasyon kurallarını tek tek anlatıyor. Uymayanları ise polise bildiriyor. Kurallara riayet etmeyen sözkonusu kişiler yakalanarak takiplerinin devamı sağlanıyor.
AİLE HEKİMLERİ DE DESTEK VERİYOR
Türkiye genelinde 4 bin 600 ve İstanbul'da 1200 kişi ile görev yapan filyasyon birimleri 1 doktor, 1 sağlık memuru, 1 yardımcı personelden oluşuyor. Üç kişiden oluşan filyasyon ekipleri vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat boyunca tarama yapıyor. Doğrudan adrese ulaşan ekipler her yeni vakada hastalığa karşı yeni bir ağ kuruyor. Filyasyon çalışmalarının bir bölümü de aile hekimleri tarafından yürütülüyor.
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