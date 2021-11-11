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Covid-19 kızamıkla mücadeleyi sekteye uğratabilir uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının kızamıkla mücadelede elde edilen ilerlemeleri geriye çevirebileceği uyarısında bulundu

11.11.2021 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
Covid-19 kızamıkla mücadeleyi sekteye uğratabilir uyarısı - Haberler
Mücadeleyi sekteye uğratabilir uyarısı!
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AA

DSÖ ve CDC'nin yayımladığı raporda, dünyada sağlık imkanlarının Covid-19 ile mücadeleye yönlendirilmesinin, kızamıkla mücadeleye olumsuz etkileri ele alındı.

Raporda, 2020'de kızamık vakalarının 2019'a kıyasla yüzde 80 azaldığı, fakat çok sayıda bebeğin kızamık aşısı yaptıramamasının yeni salgınların çıkma riskini tetikleyeceği bildirildi.

Raporda, 2020'de 22 milyon bebeğin birinci doz kızamık aşısını yaptıramadığı ve bu rakamın son 20 yılda en yüksek rakam olduğu kaydedildi.

Kızamık vaka takibinin de geçen yıl iyice azaldığına işaret edilen raporda, 2020'de laboratuvarlara gönderilen vaka örneği sayısının, son 10 yılın en düşük rakamı olduğu vurgulandı.

Raporda geçen yıl 26 ülkede ciddi kızamık salgınlarının ortaya çıktığı ve 2020'deki kızamık vakalarının yüzde 84'ünü bu yeni salgınların oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, "Çok sayıda aşılanmamış çocuk, yeni kızamık salgınları ve hastalık takip ve teşhis ekipmanlarının Covid-19 ile mücadeleye yönlendirilmesi, kızamık bağlantılı ölümler ve çocuklarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir" uyarısı yapıldı.

Dünyadaki seyahat yoğunluğu salgın öncesindeki normalleşmeye dönene kadar, kızamık aşılama sürecinin hızlandırılarak bağışıklık zafiyetinin giderilmesi gerekliliğinin altı çizilen raporda, "2020'deki düşük vaka sayıları, giderek büyüyen küresel kızamık tehlikesinin üzerini örtmemeli" ifadesi yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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