Covid-19, Grip, Soğuk Algınlığı ve Mevsimler Alerjilerin belirtileri arasındaki farklar nelerdir? Sorusu kış aylarına gelmemiz ile birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayılarının yoğunluk göstermesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı grip, soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıkların ayırt edilebilmemesi adına bildiri yayınladı. İşte covid-19 ile grip arasındaki farklar...

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