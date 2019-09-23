Coutinho tarihe geçti

Barcelona’dan sezon başında Bayern Münih’e transfer olan Brezilyalı futbolcu takımındaki ilk golünü Köln’e attı.

Bu gol onun için farklı bir anlam da taşıyordu.

27 yaşındaki futbolcu Premier Lig, Serie A, La Liga ve Bundesliga’da gol atan tarihteki 5. Futbolcu oldu.

Daha önce Bojan Krkic, Kevin Prince Boateng, Jonathan de Guzman ve Obafemi Martins 4 büyük ligde de gol bulmuştu.

Coutinho, Inter ile 28 maçta 3 gol, Liverpool ile 152 maçta 41 gol, Barcelona ve Espanyol ile 68 maçta 18 gol atmıştı.