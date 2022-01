'Yumurtaları el altından satmışlar!'

HABERTURK.COM

Şarkıcı Coşkun Sabah, arkadaşı Özkan Özadalı ile birlikte Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, yumurta üretimine başlamıştı.

Ancak kısa bir süre önce Sabah'ın dolandırıldığı iddiaları basına yansımıştı. Haberleri doğrulayan 69 yaşındaki şarkıcı, yumurta çiftliği işini kurarken tüm sermayeyi kendisinin koyduğunu ve işi yürütmesi için yumurta işinden anlayan bir yakın arkadaşını da işin başına getirdiğini söyledi.

"GÜVENİMİ SUİSTİMAL ETTİLER!"

İşleri nedeniyle çiftliği İstanbul'dan takip ettiğini ancak kısa bir zaman içinde aksaklıklar görünce işe müdahale ettiğini belirten Coşkun Sabah, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bu olay geçtiğimiz yıl haziran ayında oldu. Bazı aksamalar görünce işe el atmak zorunda kaldım. Bir de baktım ki üretim ve hesaplar birbirini tutmuyor. Biraz araştırınca da işin başındaki arkadaşın el altından yumurta sattığını belirledik. Ben onlara iş kapısı açtım, ama güvenimi suistimal ettiler. Anında işlerine son verdim ve bazı çalışanları değiştirip tamamen işin başına geçtim. Bir miktar maddi zarar ile atlattık. Üretimde hiç aksama yok. Her şey tıkır tıkır işliyor ve günde on iki bin yumurta üretiyoruz. Tamamını da Tarım Kredi Kooperatifi’ne veriyoruz. Haftanın neredeyse üç dört günü çiftlikle ilgileniyorum. Çıkan haberin üzerine bazıları sanki battık bittik gibi yazıp çizdiler. Aslında her şey yolunda gidiyor. Sabah Yumurta markasına ve kurumsal kimliğimize gelen bir zarar söz konusu değildir.