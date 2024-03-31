Çorum Belediye başkan adayları kimlerdir? Çorum Belediyesi hangi partide? Çorum Belediye başkanı kimdir?
Çorum Belediyesi hangi partide? Çorum Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Çorum Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Çorum Belediyesini hangi parti kazandı ve Çorum Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Çorum yerel seçim sonuçları..
Çorum BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Çorum Belediye Başkanlığını 63866 alınan oy ve %43.28 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Halil İbrahim Aşgın kazanmıştır.
Çorum Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 9
Milliyetçi Hareket Partisi 3
İYİ Parti 1
Cumhuriyet Halk Partisi 1
Çorum BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİFARUK CIDIK - SP Çorum Belediye Başkan Adayı MURAT TERYAKİ - DP Çorum Belediye Başkan Adayı BEDİİ ONAN - ZP Çorum Belediye Başkan Adayı İSMAİL BARIŞ COŞGUNSU - Gelecek Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı DOĞAN KAYGALAK - HAKPAR Çorum Belediye Başkan Adayı ŞEYMA KAYHAN - TKH Çorum Belediye Başkan Adayı AYTEN DOĞAN - YTP Çorum Belediye Başkan Adayı EROL CELEP - TKP Çorum Belediye Başkan Adayı YAŞAR ANAÇ - YENİDEN REFAH Çorum Belediye Başkan Adayı HASAN KABAK - ANAP Çorum Belediye Başkan Adayı HALİL İBRAHİM AŞGIN - AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı AHMET ERTEKİN - İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı MUSTAFA PAK - BTP Çorum Belediye Başkan Adayı İBRAHİM ÇEVİK - HÜDAPAR Çorum Belediye Başkan Adayı CAFER TAYYAR DOĞAN - MP Çorum Belediye Başkan Adayı ADNAN OKUR - HKP Çorum Belediye Başkan Adayı HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU - CHP Çorum Belediye Başkan Adayı ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI - DEM Parti Çorum Belediye Başkan Adayı MEHMET PATLAR - VATAN Çorum Belediye Başkan Adayı NACİYE AKDOĞAN - DSP Çorum Belediye Başkan Adayı YUNUS EMRE ÖZDEMİR - DEVA Çorum Belediye Başkan Adayı BURHAN SÖNMEZ - BĞMSZ Çorum Belediye Başkan Adayı İSMAİL TÜRK - MHP Çorum Belediye Başkan Adayı
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