Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle 50 santimetrelik çukur oluştu

Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle yaklaşık 50 santimetrelik çukur oluştu.

Giriş: 16.01.2023 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle 50 santimetrelik çukur oluştu
AA

Alınan bilgiye göre, Dodurga ile İskilip ilçelerini birbirine bağlayan yolun 3. kilometresinde toprak kayması nedeniyle derin çatlaklar oluştu.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, tek şeridi tamamen çöken yolda güvenlik önlemi aldı.

Toprak kaymasının diğer şeride sıçraması ihtimaline karşı yol bir süre ulaşıma kapatıldı.

Kara yolları ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

İncelemede heyelan nedeniyle yolda oluşan göçüğün derinliğinin 50 santimetreye kadar ulaştığı belirlendi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Gözlerinizin yapamadığını yapabilir!
Gözlerinizin yapamadığını yapabilir!
'Sözleşmelilere kadro' teklifi komisyondan geçti
'Sözleşmelilere kadro' teklifi komisyondan geçti
16 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
16 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
2023 BİLSEM sınav tarihleri!
2023 BİLSEM sınav tarihleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.