Çorum FK-Eyüpspor: 2-3 (MAÇ SONUCU)
Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Çorum FK'yı 3-2 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Eyüp mücadeleden 3-2 galip ayrılıp liderliğini sürdürdü.
Maçtan dakikalar:
9. dakikada sol kanattan Ribeiro'nun ortasında ceza sahasında Ahmet Kutucu topu ağlara gönderdi. 0-1
17. dakikada sol kanattan Ahmet Kutucu’nun pasında Caner'in çaprazdan vuruşunda kaleci Ali Türkkan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
19. dakikada Bruno'nun ceza sahasına ortasında arka direkte Ampem meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3
42. dakikada Murat’ın pasında topla buluşan Ferhat'ın kalecinin önde olduğunu görüp yaptığı aşırtma vuruşunda top filelere gitti. 1-3
90+4. dakikada Çorum'un sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Zargo Toure topu ağlara yolladı. 2-3