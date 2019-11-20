Çorum'da yol yapım çalışması sırasında, içinde kadın iskeleti, cam parçaları ve toprak parfüm şişesi olan, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık lahit bulundu.

AA'nın haberine göre kent merkezindeki bir bölgede belediye ekiplerince yürütülen yol çalışmaları sırasında zeminden yaklaşık 70 santimetre derinlikte lahde rastlayan işçiler, durumu Çorum Müzesi yetkililerine bildirdi.

Polis ekipleriyle bölgeye giden müze uzmanları, lahdin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Uzmanlarca gerçekleştirilen kurtarma kazısıyla lahit, bulunduğu alandan çıkarılarak müze bahçesine götürüldü.

Burada içi temizlenen lahitteki cam parçaları ve pişmiş topraktan yapılmış parfüm şişesi, incelenmek üzere müze laboratuvarına, kadın iskeleti de Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü'ne teslim edildi.

Daha önce de toprak bir mezar bulunan bölgenin sit alanı olarak koruma altına alınması ve detaylı olarak incelenmesi için Müze Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde çalışma başlatıldı.

"YAŞLI BİR KADIN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, müze bahçesinde koruma altına alınan 2 metre 72 santimetre uzunluğundaki lahdin, Roma dönemine ait olduğunu söyledi.

Lahit ve içindekilerle ilgili incelemenin sürdüğünü belirten Şengül, şöyle konuştu:

"Lahdin kapağı açıldığında bir kadın iskeletine rastlanıyor. Yaşlı bir kadın olduğu tahmin ediliyor. Yapılan temizlik çalışmaları sırasında iskeletin ayak kısmında cam parçaları elde ediyoruz. Yine çalışmalarda koku kabı parçasına rastlanıyor. Bunlar bize, Roma döneminde mezar hediyeleri bulunduğunu anımsatıyor. Bölgemizde nadir bulunan bu lahit örneği, yerel malzemeyle, belki de yine yerel taş ustaları ve sanatçıları tarafından yapılmış örneklerden biri olması açısından büyük önem arz etmektedir."

Daha önce aynı bölgede bir toprak mezara daha rastladıklarını anlatan Şengül, "Tüm bunlar bize bu alanın daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini düşündürüyor. Çalışmalarımız sonunda o bölgede Roma dönemine ait düzensiz bir mezarlık alanıyla karşılaşabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.