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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Çorum'da husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 00:37 Güncelleme: 18.06.2024 - 00:39
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        Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre, Kuruçay köyünde Ersin M, Resul M, Aslan M. ve Bedir M. ile önceden husumetli oldukları Murat D, Şehri D, Cemal D, Sezer D. ve Hüseyin D. arasında Kurtkırığı mevkisinde kavga çıktı.

        Kavganın büyümesi üzerine açılan ateş sonucu Sezer D. ve Şehri D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sezer D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
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