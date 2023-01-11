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Çorum'da özel güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı

Çorum'da bıçaklı saldırıya uğrayan özel güvenlik görevlisi yaralandı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Giriş: 11.01.2023 - 00:23 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da özel güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Çorum'da özel güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
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AA

Çorum’da kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısında yaralanan özel güvenlik görevlisi, hastanede tedavi altına alındı.

AA'nın haberine göre; özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan B.D. (26), Kubbeli Caddesi, Zafer Çarşısı yakınında arkasından gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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