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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da okul müdürü, öğrenci velisi ve bir yakını tarafından darbedildi | Son dakika haberleri

        Çorum'da okul müdürü, öğrenci velisi ve bir yakını tarafından darbedildi

        Adana'dan sonra bu kez Çorum'da okul müdürü darbedildi. Çorum'da okul müdürü, öğrenci velisi tarafından zincirlerle darbedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 21:16 Güncelleme: 05.06.2024 - 21:16
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        Okul müdürü, öğrenci
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        Çorum’da okul müdürü, biri öğrenci velisi iki kişi tarafından zincirlerle darbedildi.

        Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesindeki Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulunda fenalaşan öğrencisi Suad Daed Syi ambulans çağırarak hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin durumuyla ilgili bilgi verdiği velisi Saeed Daeh H. ve F.M. tarafından zincirlerle darp edildi.

        Kavga seslerini duyan diğer öğretmenlerin geldiğini gören şüpheliler okuldan kaçtı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Okul müdürü darp edildi!
        Okul müdürü darp edildi!

        Aldıkları darbelerle yaralanan müdür ve okul görevlisi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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