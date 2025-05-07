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        Haberler Gündem Çorum'da kontrol noktasında 118 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Güncel haberler

        Araçtan 118 ruhsatsız av tüfeği çıktı

        Çorum'da yol kontrol noktasında durdurulan hafif ticari araçta 118 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 23:17 Güncelleme: 07.05.2025 - 23:17
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        Araçtan 118 ruhsatsız av tüfeği çıktı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çorum-Samsun kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan araçta ruhsatsız silahlar bulundu.

        Uygulama noktasına sevk edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

        Araçta yapılan aramada 118 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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