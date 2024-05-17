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        Haberler Gündem Çorum'da kiremit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Çorum'da kiremit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Çorum'un Osmancık ilçesindeki kiremit fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken fabrikada küçük çaplı hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 01:22 Güncelleme: 17.05.2024 - 01:22
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        Kiremit fabrikasında yangın çıktı
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        Alınan bilgiye göre, Çiftlikler Mahallesi'nde faaliyet gösteren kiremit fabrikasında paletlerin tutuşması nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle fabrikada küçük çaplı hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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