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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da inşaattan düşen işçi öldü | Son dakika haberleri

        Çorum'da inşaattan düşen işçi öldü

        Çorum'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:50 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:50
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        İnşaattan düşen işçi öldü!
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        Çorum'da inşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde eski devlet hastanesinin önünde yaptırılan poliklinik inşaatında çalışan Soner Arslan (38), inşaatın ikinci katından beton zemine düştü.

        Arslan'ın düştüğünü gören diğer çalışanların ihbarı üzerine inşaat alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen Arslan, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Arslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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