Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı, sürücü kaza yerinden kaçtı
M.C.D. idaresindeki otomobil, Özhan Mahallesi Hüseyin Gazi Türbesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Rübeyda E. hayatını kaybetti, Ahmet Talha K, Göktuğ B. ve Metehan Y. yaralandı.
Sürücü ise kazanın ardından araçtan çıkarak kaza yerinden uzaklaştı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza yerinden kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.