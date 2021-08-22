Çorum'da 4 kişiyi rehin alan zanlı, polise teslim oldu

Çorum'da M.Y, isimli kişi, pompalı tüfekle geldiği Albayrak Caddesi'ndeki bir berber dükkanında eşinden boşanmasından sorumlu tuttuğu iş yeri sahibini bulamayınca vitrine ateş ettikten sonra 2 çalışan ile 2 müşteriyi rehin aldı.
Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye hareket eden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Zanlı, çocuğu ile iş yeri sahibinin dükkana gelmesi şartıyla rehineleri bırakacağını söylemesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay yerine gelen akrabalarının da yardımıyla rehineleri birer saat arayla serbest bırakan zanlı, son rehineyi serbest bırakmasının ardından tüfeği kendisine doğrultarak, çocuğunun yanına getirilmesini istedi.
AA'nın haberine göre; olay süresince 7 kez ateş eden zanlı, son rehineyi bırakması sonrasında yaklaşık bir saat süren çabanın ardından tüfeğini bırakarak polislere teslim oldu.
Berber dükkanından alınarak ekip otosuna bindirilen zanlı, sağlık kontrolü için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de uzun süre olay yerinde bulunarak, çalışmaları yönetti.
Gülser, olayın kontrol altına alınmasının ardından gazetecilere, zanlının yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir olay yaşandığını belirterek, "Arkadaşlarımız kimseye herhangi bir zarar gelmeden kurtarılmalarını sağladı. 4 rehine vardı, en son bire kadar düşmüştü. Son rehineyi aldıktan sonra kendisine zarar gelmesin diye bir müddet müdahale etmedik, ikna ederek teslim olmasını sağladık." dedi.
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