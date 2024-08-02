Çorum'da araç akarsu yatağına düştü: 3 yaralı
Çorum'un İskilip ilçesinde otomobilin akarsu yatağına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Gülser A. idaresindeki otomobil, ilçe girişinde yoldan çıkarak Meydan Çayı'na düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Ali A. ve Tuğba S, İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince akarsu yatağından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.