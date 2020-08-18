Kaza, Buharaevler mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Bişkek caddesinde seyir halinde olan E.Y (16) yönetimindeki jip kavşaktan karşı tarafa geçmeye çalışan Mesut A. (36) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Mesut A, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; çocuk sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.